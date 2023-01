Calciomercato Milan – Complicato il riscatto di Dest: le ultime news

Milan, il riscatto di Dest comincia ad allontanarsi

Bisogna però ricordare come Dest non sia un giocatore del Milan, in quanto si trova in prestito dal Barcellona, che ne detiene il suo cartellino. E secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe anche il rischio che il terzino a stelle e strisce non venga riscattato dal Diavolo. La motivazione sarebbe da ricondurre alla cifra richiesta dai blaugrana per il riscatto, di circa 20 milioni di euro, ritenuta troppo elevata per le casse rossonere. Calhanoglu fa il viperetta: sembra un’ex isterica e rancorosa mollata all’altare >>>