Calciomercato Milan – Brahim Díaz, il piano rossonero per il riscatto

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, dovrà decidere il futuro di Brahim Díaz. Resterà in rossonero o tornerà al Real Madrid? Il punto

Daniele Triolo

La versione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto di calciomercato su Brahim Díaz, fantasista che il Milan aveva prelevato in prestito annuale dal Real Madrid per la stagione 2020-2021 e, successivamente, confermandolo in prestito biennale fino al prossimo 30 giugno 2023.

Calciomercato Milan, Brahim Díaz e un futuro da decidere — Il Milan ha la facoltà di riscattare il cartellino di Brahim Díaz, a titolo definitivo, al termine di questa stagione versando 22 milioni di euro nelle casse dei 'Blancos'. Il Real Madrid, però, si è riservato il diritto di contro-riscatto sul giocatore andaluso in cambio di 27 milioni di euro.

Tecnicamente, Brahim Díaz sta convincendo mister Stefano Pioli e i dirigenti dell'area tecnico-sportiva, Paolo Maldini e Frederic Massara. Questi ultimi due, però, secondo la 'rosea', hanno dei dubbi sull'entità del riscatto fissato. Per questo motivo avrebbero già avviato i contatti con il Real Madrid al fine di abbassare la cifra per la permanenza del nativo di Málaga in rossonero.

Tra Milano e Madrid, sceglierà il ragazzo quale strada prendere — Ma Brahim Díaz, alla fine, resterà in via definitiva al Milan o tornerà al Real Madrid, magari andandosi a giocare le sue chance nella rosa di Carlo Ancelotti? A pesare, in questa situazione, potrebbe essere la volontà del giocatore di restare a Milano ma anche gli ottimi rapporti fra i due club. Mercato Juventus, 22 affari sospetti: uno lo ha fatto con il Milan >>>