Calciomercato Milan – Rinnovo Vlahovic: la Fiorentina pronta a blindarlo

La Fiorentina prepara il rinnovo di Vlahovic: l'attaccante era nel mirino del Milan in questa sessione di calciomercato.

Dusan Vlahovic è un giocatore che fa gola a tante squadre in questa sessione di calciomercato , tra cui il Milan . L'attaccante è reduce da una stagione strepitosa, nella quale ha messo a segno 21 gol in 37 presenze in Serie A . Inevitabile quindi che molti club seguano con interesse la vicenda inerente al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2023. La Fiorentina si sta già muovendo per blindare il classe 2000 e metterlo al centro del progetto tecnico di Vincenzo Italiano , neo allenatore dei Viola.

Come riportato da Calciomercato.com, il serbo è rimasto colpito dalla filosofia di calcio dell'ex tecnico dello Spezia e vuole rimanere a Firenze per dimostrare il suo valore anche nella prossima stagione. Rocco Commisso è pronto a proporre un'offerta davvero importante al giocatore: si parla di uno stipendio di 3 milioni di euro più bonus, legati a presenze e gol. Sarebbe un bel salto in avanti a livello economico per Vlahovic, dato che egli attualmente percepisce 400 mila euro all'anno. Lo scenario sembra essere chiaro: l'attaccante rinnoverà il contratto e resterà sicuramente alla Fiorentina anche la prossima stagione. Qualora il numero 9 dovesse mantenere la stessa media gol avuta nell'ultimo anno, in futuro potrebbero arrivare offerte davvero importanti... Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.