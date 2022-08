Calciomercato Milan – Rinnovo Tonali, ci siamo: stipendio raddoppiato

Sandro Tonali, in questa fase finale del calciomercato estivo, si legherà al Milan con un nuovo contratto. Scadenza 2027, ingaggio doppio

Sandro Tonali , centrocampista del Milan , si legherà ancora di più al club rossonero a calciomercato estivo terminato. Del suo prossimo rinnovo di contratto, infatti, ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Ieri, a 'Casa Milan', è andato in scena un altro incontro tra l'entourage di Tonali ed i dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Le parti sono sempre più vicine, cresce la fiducia per raggiungere, a breve, un'intesa totale e definitiva.