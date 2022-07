Calciomercato Milan – Tonali rossonero a vita: presto il nuovo accordo

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è pronto a firmare un nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Un legame indissolubile

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali , centrocampista del Milan , poiché l'idea del club rossonero è quella di far restare a vita il centrocampista classe 2000 . Tonali, infatti, è destinato a diventare uno dei simboli del Diavolo nei prossimi anni. Magari arrivando anche ad indossare la fascia di capitano .

La dimostrazione di stima, però, il Milan vuole metterla anche nero su ... rosso. Ovvero con il rinnovo dell'attuale contratto del giocatore. Ieri Giuseppe Riso , agente di Tonali, si è recato a a 'Casa Milan' e, con l'occasione, ha proseguito il discorso sul nuovo accordo tra il suo assistito ed il club di Via Aldo Rossi. Un dialogo ad ogni modo già molto ben avviato.

L'obiettivo, ha commentato il 'CorSport', non è tanto allungare la scadenza del vincolo, adesso, visto che è attualmente fissata al 30 giugno 2026. Più che altro, il Milan vuole aumentare lo stipendio di Tonali, tenuto conto che, un anno fa, come si ricorderà, per agevolare il suo riscatto (a cifre inferiori) al Brescia, il giocatore si decurtò l'ingaggio netto.