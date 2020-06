Calciomercato Milan – Rinnovo Thiago Silva, passo indietro Psg? Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’addio avvenuto nell’estate del 2012, il nome di Thiago Silva è stato spesso accostato al Milan. Un ritorno che non si è mai concretizzato, ma che continua ad essere ipotizzato. Le speranze rossonere sono cresciute nei giorni scorsi, quando è stata lanciata l’indiscrezione dell’addio certo del brasiliano dal Psg. Secondo quanto riferisce ‘Le 10 Sport’, però, non è ancora detta l’ultima parola: il club francese, infatti, starebbe pensando ad un rinnovo annuale di Thiago Silva, il cui contratto è in scadenza a fine stagione. Staremo a vedere, ma il futuro del giocatore si tinge sempre più di giallo.

Intanto ci sono novità sul futuro dell’obiettivo Memphis Depay: LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DEL DS >>>