Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernandez: si punta a blindarlo

Il Milan studia il rinnovo da proporre a Theo Hernandez: Paolo Maldini e Ricky Massara pronti ad alzargli l'ingaggio per trattenerlo

Riccardo Varotto

Il Milan si muove sul mercato ma tiene anche in considerazione la questione rinnovo di Theo Hernandez. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2024, quindi non parliamo di un'urgenza come nel caso di Franck Kessié: è però necessario alzare lo stipendio del giocatore, il quale percepisce 1.5 milioni di euro a stagione. Parliamo di una cifra piuttosto basso se pensiamo al contributo che Theo Hernandez offre al Diavolo, considerando anche i super stipendi che circolano in questi anni.

A spaventare i rossoneri, è l'interessa del PSG per il terzino. I francesi sarebbero in grado di offrire cifre da capogiro al giocatore, perciò Paolo Maldini e Ricky Massara sono al lavoro per formulare l'offerta giusta e blindarlo. Nella prossima stagione, Theo Hernandez tornerà a giocare la Champions League (nel 2017-2018 l'aveva anche vinta con la maglia del Real Madrid), quindi potrebbe avere ulteriori estimatori dall'estero.

Stefano Pioli sta provando a trasformare il francese in qualcosa di più di un terzino: in queste 2 stagioni in rossonero, Theo Hernandez ha segnato ben 15 gol. Parliamo di numeri veramente alti se consideriamo il suo ruolo in campo. Ecco allora che, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'allenatore è tentato dall'ipotesi 4-4-2 per schierarlo esterno di centrocampo, con Fodé Ballo-Touré titolare al suo posto. Per ora è solo un'idea e molto dipenderà anche da quanta affidabilità garantisce l'ex terzino del Monaco. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.