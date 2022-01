Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernández, siamo alle battute finali

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández prolungherà presto il suo contratto con il Diavolo. Blindato il gioiello francese

Il Milan , nel corso di questa sessione di calciomercato , può annunciare anche il rinnovo di contratto di Theo Hernández . Lo ha scritto 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola. Secondo la 'rosea' siamo alle battute finali per il rinnovo di Theo con il Diavolo e dovrebbe essere ufficializzato entro fine mese . Quindi, seguiranno anche i nuovi contratti di Rafael Leão ed Ismaël Bennacer .

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Nicolò Schira, esperto di calciomercato che, attraverso il proprio account 'Twitter', nella notte ha confermato come manchino, ormai, soltanto gli ultimi dettagli tra Milan e Theo Hernández per annunciare il rinnovo del contratto che farà tutti felici. I rossoneri, che blindano il loro gioiello francese, e il ragazzo, che ha sempre detto di voler restare a Milano .

Anche il 'Corriere della Sera' di oggi ha parlato del rinnovo di Theo Hernández con il Milan, spiegando che, così come quello di Leão, si sia ad un passo dalla firma del nuovo contratto: la scadenza verrà portata dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026 e lo stipendio verrà quasi triplicato. Dagli attuali 1,5 milioni di euro netti a stagione, il terzino ex Real Madrid arriverà a prenderne 4 più bonus.