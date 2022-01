Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, non gradita l’offerta al ribasso

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si complica il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Diavolo. Capitano scontento della proposta

Parlando del calciomercato del Milan tanto 'La Gazzetta dello Sport' quanto 'Tuttosport' oggi in edicola hanno spiegato come sia sempre più complicato che Alessio Romagnoli rinnovi il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Diavolo. Questo è il motivo per cui il Milan sta pensando, per giugno, di regalarsi un grosso calibro in difesa come Sven Botman del Lille.