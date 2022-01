Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: Juventus alla finestra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: continuare a essere in fase di stallo il rinnovo. Alla finestra c'è la Juventus

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano ha un contratto in scadenza a giugno, ma al momento non ci sono novità. Secondo quanto scritto da Il Giornale, non c'è ancora l'accordo sull'ingaggio, visto che il club rossonero ha offerto al difensore un quadriennale con un ingaggio praticamente dimezzato rispetto a quello attuale. La situazione al momento è in stand by, ma attenzione alla Juventus, che, stando al quotidiano, sarebbe interessata a Romagnoli.Ecco le altre dichiarazioni di Olivier Giroud