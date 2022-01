Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: ecco domanda e offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, capitano rossonero, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato invernale, non ha di certo dimenticato come il capitano Alessio Romagnoli vada in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il difensore, assistito da Mino Raiola, da qualche tempo ha espresso il desiderio di continuare a vestire la maglia rossonera e per questo il suo agente, a metà novembre, è stato a 'Casa Milan' per cominciare a parlare di rinnovo.

Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, le trattative per il rinnovo del contratto di Romagnoli sono in fase di stallo. Questo perché il Milan ha offerto un contratto pluriennale con un ingaggio che oscilla tra i 2,5 ed i 2,8 milioni di euro più bonus. L'entourage di Romagnoli, al contrario, non vorrebbe scendere sotto i 3,5 milioni di euro di base fissa.

Ricordiamo come, con il contratto attuale, stipulato nel 2018 in piena epoca 'cinese', Romagnoli sia arrivato a prendere quasi 6 milioni di euro bonus inclusi. Per rimanere, quindi, il ragazzo è disposto a sforbiciare, di molto, il suo stipendio. Ma l'offerta del Diavolo, al momento, non è ancora sufficiente per giungere ad un accordo. Difesa, assalto al preferito di Maldini! Le news di mercato sul Milan >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI