Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, patto nello spogliatoio: il punto

Rafael Leao, attaccante del Milan, tratta il rinnovo del suo contratto con i rossoneri. In caso di mancato accordo, resterà fino a giugno

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Rafael Leao. L'attaccante del Milan è in trattativa per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. L'intricata questione, infatti, vivrà delle nuove puntate, con tutta probabilità, già nel corso del prossimo mese di gennaio.

Rinnovo Leao, a gennaio l'accelerata tra Milan e agente — Il Milan farà tutto il possibile per offrire a Leao, in fase di rinnovo, una cifra che possa soddisfare il giocatore. Così come il numero 17 rossonero, dal canto suo, proverà - logicamente - ad ottenere l'ingaggio più alto possibile. Al netto del 'lodo Sporting Lisbona' (comunque condiviso tra Leao e Lille), è chiaro che se dovessero arrivare offerte altissime e concrete dal PSG o dai club di Premier League, con stipendi fuori portata per i rossoneri, in estate si andrebbe verso la cessione di Leao.

Il Milan sa che monetizzerà, in ogni caso, in maniera consistente dal cartellino di Leao. Anche se dovesse andare via con un solo anno di contratto. Di certo, il portoghese non partirà nel calciomercato di gennaio. In più, ha aggiunto il quotidiano torinese, c'è una cosa che sta emergendo dallo spogliatoio. L'eventuale rinnovo di Leao con il Milan non verrebbe visto come apripista per corse agli aumenti di stipendio.

Leao firma un contratto super? Gli altri non chiederanno più soldi — I suoi compagni, infatti, lo considerano il giocatore più forte della rosa. Quindi, non avrebbero nulla da obiettare se, alla fine, Leao firmasse il rinnovo con il Milan con un ingaggio annuale molto ricco, intorno ai 7 milioni di euro di base fissa. Passaggio, questo, fondamentale anche per Paolo Maldini e Frederic Massara. I quali si sentono liberi di fare di tutto per cercare un'intesa con Leao senza dover temere, dopo, fiumi di messaggi su WhatsApp con le richieste di adeguamento degli altri giocatori top.

Alcuni dei quali, magari, che hanno da poco firmato il rinnovo del contratto con il Milan, ma alle condizioni della dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Leao è un capitolo a parte, dunque, tra questione del risarcimento allo Sporting e valore tecnico-economico del giocatore, che impone un 'sacrificio'. Mercato Milan: trequarti, individuata l'alternativa a Ziyech >>>