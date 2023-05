Rinnovo Leao, i dettagli del nuovo contratto ed una smentita dal Milan

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha detto di sì al rinnovo del contratto con il club rossonero. Ecco tutte le specifiche del nuovo accordo

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha trovato da qualche giorno l'accordo definitivo per il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Il contratto in essere, da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, dunque, sta per andare in archivio ed è sul punto di essere sostituito da un più remunerativo patto con il Diavolo.

Rinnovo Leao, le specifiche dell'accordo con il Milan — 'Tuttosport' oggi in edicola ne ha ricordato i dettagli. Leao firmerà il rinnovo di contratto con il Milan (presumibilmente, in via ufficiale, dopo l'EuroDerby di martedì prossimo) a 5 milioni di euro netti a stagione di base fissa più bonus. Scadenza del nuovo vincolo contrattuale, 30 giugno 2028. Novità anche sull'entità della clausola rescissoria.

5 milioni di stipendio, clausola rescissoria di 175 — Questa, infatti, sarà alzata rispetto a quella presente nel vecchio contratto di Leao con il Milan: non sarà più di 150 milioni di euro, bensì di 175. Intanto, in Francia, l'emittente 'RMC Sport' ha sostenuto che il Milan 'rimborserà' il Lille di 18 dei 20,5 milioni di euro versati dai francesi allo Sporting Lisbona per risolvere la questione giudiziaria che era in piedi.

Il quotidiano torinese, però, ha evidenziato come dal club rossonero e alla proprietà neghino questa opzione di 'risarcimento' nei confronti dei 'Dogues'.