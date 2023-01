Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco l’auspicio del club rossonero

Rafael Leao e il Milan trattano il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Filtra grande ottimismo in casa rossonera. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, dopo aver sottoscritto il rinnovo del contratto con Ismaël Bennacer, adesso conti di chiudere anche le pratiche relative al prolungamento degli accordi con due attaccanti. Si tratta di Rafael Leao e Olivier Giroud.

Rinnovo Leao, la maxi-offerta del Milan al portoghese — Dal Milan confermano l'ottimismo per arrivare alla conclusione della trattativa per il rinnovo di Leao. L'offerta rossonera, infatti, è di un nuovo contratto da 7,5-7,7 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi (6,5 di parte fissa, 1 o 1,2 di bonus facilmente raggiungibili).

Sembrava potesse esserci anche un incontro 'in presenza' tra Ted Dimvula, avvocato francese che detiene la procura del numero 17 rossonero e i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Fino a ieri, però, questo summit non c'è stato ed è anzi probabile che possa slittare a dopo la finale della Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma mercoledì 18 gennaio a Riyad (Arabia Saudita).

Ancora tre cose da definire prima della fumata bianca — I contatti tra le parti, ad ogni modo, sono costanti e continui. Il Milan spera di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo di Leao entro fine mese. Il club rossonero, per trattenerlo, ha prodotto il massimo sforzo possibile. Spetterà al giocatore, poi, vedersi in via privata la questione della cifra da risarcire allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018.

Quei 20 milioni di euro scarsi che lo Sporting dovrà riavere, ora, è una questione interamente appannaggio di Leao e del Lille, club che usufruì del cartellino del giocatore a costo zero ormai cinque anni fa. Per concludere, dunque, i negoziati del rinnovo del contratto di Leao con il Milan mancano da definire l'entità delle commissioni, la durata del contratto e l'ammontare della clausola rescissoria.