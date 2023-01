Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco la novità dell’ultima ora

La notizia di calciomercato del momento, in casa Milan, è senza dubbio la trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao. L'accordo attuale tra l'attaccante portoghese e il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il 30 giugno 2024 e le parti sono al lavoro per arrivare ad un nuovo contratto che accontenti tutti.