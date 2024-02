Milan, la trattativa per il rinnovo di Leao vista dal giocatore

"Chiunque vorrebbe giocare nel Milan", ha esordito Leao sulla questione rinnovo. "Volevo rimanere per completare un periodo di crescita che avevo iniziato e per far vedere quanto ancora potevo dare come calciatore e come uomo. La vittoria dello Scudetto mi aveva mostrato quanto era bello vincere come collettivo. Il mio rinnovo non è mai stato un tira e molla per questioni di soldi, come molti hanno detto e non avevo nemmeno dubbi sulla direzione tecnica che stava prendendo la squadra".