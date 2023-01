Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, l’offerta non basta: le ultime news

La motivazione del rifiuto, però, sarebbe quasi di natura 'tecnica' più che personale. Leao, infatti, deve risarcire lo Sporting Lisbona (per una cifra vicina ai 20 milioni di euro), suo ex club, poiché condannato dal Tribunale in merito alla vicenda della rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018 .

Leao vorrebbe molto di più: il motivo

Quindi, Leao utilizzerebbe gran parte del suo stipendio in rossonero soltanto per ripagare la sua ex squadra. Per questa ragione, dunque, vorrebbe uno stipendio decisamente più alto rispetto a quanto offerto dal Milan per il rinnovo. Leao vorrebbe restare a Milano e vorrebbe continuare a giocare per i rossoneri. Ma come si risolverà questa vicenda? Milan, preso il portiere per gennaio: ecco di chi si tratta >>>