Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, si va verso il rialzo dell’offerta

Rafael Leao è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2024. Il club rossonero vuole blindarlo, ma bisognerà alzare il tetto ingaggi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan reduce da una serata memorabile nel derby di Milano. L'Inter, fino a sabato, non era ancora finita infatti nell'elenco delle 'vittime' del portoghese. E Leao, in questo weekend, ha rimediato nel miglior modo possibile.

Nel derby vinto per 3-2, infatti, Leao ha segnato due gol e fornito un assist per Olivier Giroud. Una partita da protagonista assoluto, una dichiarazione pubblica che, anche in questa stagione, il numero 17 del Milan lotterà per confermarsi come miglior giocatore del campionato di Serie A.

L'anno passato Leao è stato decisivo affinché il Milan vincesse lo Scudetto. Nelle prime cinque partite di questo torneo ha già segnato 3 gol e fornito 2 assist. Quando gioca a 'San Siro', poi, Rafa ha una marcia in più: tutti gli ultimi 10 gol realizzati in Serie A sono arrivati tra le mura amiche.

Milan, Leao indispensabile. Ora urge alzare la posta sul rinnovo

Leao, ha sottolineato il 'CorSport', non è soltanto fondamentale in area di rigore, ma è anche indispensabile per i suoi compagni. Ha preso parte, infatti, a 12 gol (6 reti e 6 assist) nelle ultime 11 partite di Serie A. Come Lautaro Martínez dell'Inter. Nessuno in campionato ha fatto meglio di loro.

È migliorato tantissimo, Leao, da quando è arrivato al Milan nell'estate 2019. Enorme merito della sua crescita va anche ascritto al tecnico rossonero, Stefano Pioli, che lo ha aiutato a maturare ed esplodere. Ora che ha trovato il gol in un big match come quello contro l'Inter, a Rafa mancano gli acuti in Europa per diventare un vero top player.

L'occasione può arrivare domani sera, visto che il Milan giocherà in Champions League in casa del RB Salisburgo: il numero 17 del Diavolo può dimostrare di essere un campione anche nella competizione calcistica più importante per le squadre europee. Quello che il Milan dovrà continuare a fare, in futuro, è respingere gli assalti dei top club internazionali.

Durante quest'ultima estate di calciomercato il Milan ha avuto la forza di rispedire al mittente qualsiasi tentativo, più o meno diretto, di altre squadre su Leao. Il Chelsea ci ha provato, intrattenendo fitti colloqui con il suo manager, Jorge Mendes. I 'Blues' sono stati frenati sia dalla clausola di 150 milioni di euro nel contratto di Leao sia dal muro del Milan.

Per Paolo Maldini e Frederic Massara il giocatore non è cedibile. I dirigenti, infatti, sono al lavoro per alzare la proposta economica fatta in precedenza al giocatore per il rinnovo del contratto, con l'auspicio di siglare un nuovo accordo e trattenerlo anche nel prossimo futuro.

Attualmente Leao è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2024 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan gliene aveva offerti 4,5 più bonus, ma non bastano. Lui vorrebbe circa 7 milioni di euro per prolungare il suo matrimonio con il Diavolo fino al 30 giugno 2027.

La distanza tra le parti, è evidente, c'è ancora, ma l'intento della nuova proprietà, secondo il 'CorSport', è quello di alzare il tetto ingaggi per riuscire a trattenere Leao e gli altri giocatori importanti della rosa. La speranza del club di Via Aldo Rossi è di poter trovare un accordo prima della partenza di Leao per i Mondiali. Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>