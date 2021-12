Calciomercato Milan, rinnovo Rafael Leao: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: uno degli obiettivi è il rinnovo di Rafael Leao. L'accordo tra le parti è sempre più vicino

Salvatore Cantone

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Rafael Leao. L'attaccante è in scadenza di contratto nel 2024, ma la società rossonera vuole evitare rischi e prolungare ulteriormente l'accordo con il giocatore. Il portoghese ha avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi in una nuova squadra e in un nuovo campionato, ma piano piano sta raggiungendo quella continuità per diventare un vero campione.

Le potenzialità di Rafael Leao sono sotto gli occhi di tutti, ma gli veniva rimproverata quella continuità che invece ha acquisto in questa stagione. Il portoghese è stato spesso tra i più positivi, creando superiorità numerica sulla fascia sinistra, anche se deve migliorare nella fase di finalizzazione. Lo step in avanti è stato certificato anche dallo stesso Zlatan Ibrahimovic: "Tutti abbiamo un carattere diverso. Lui è giovane, sta maturando, può crescere ancora tanto per il talento che ha. Non riuscivo a stimolarlo: se lui non si aiuta da solo nessuno può aiutarlo. Prima di questa stagione è cambiato totalmente, ha capito da solo cosa fare".

Ecco perchè il Milan vuole premiarlo con il rinnovo. Stando alle ultime indiscrezione la trattativa sarebbe arrivata alla fase finale. Sono costanti infatti i contatti tra il club rossonero e Jorge Mendes e ci sarebbe già una base di accordo tra le parti per il nuovo contratto di Leao con il Milan. Ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione (quasi triplicato rispetto lo stipendio attuale, 1,5) con scadenza che passerebbe dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026. L'ex Lille vuole rimanere in rossonero. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché Rafa resti al Milan anche nei prossimi anni.