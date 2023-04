Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, Mendes e il padre in disaccordo

'La Stampa' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan . L'attuale accordo tra il club di Via Aldo Rossi e l'attaccante portoghese, classe 1999 , come noto scadrà infatti tra poco più di un anno, il 30 giugno 2024 .

Rinnovo Leao, il Milan tratta. Anche se ...

Per il quotidiano torinese, la trattativa tra le parti prosegue. Anche se ci sono due 'anime' in disaccordo in questa trattativa. Da una parte c'è Jorge Mendes, ex procuratore di Leao ed oggi consigliere della famiglia, che spinge per il suo addio in estate. In pole position per prenderlo, così fosse, ci sarebbe il Chelsea in Premier League.