Milan, Leao adesso è un problema: non segna e non firma il rinnovo

Rafael Leao, attaccante del Milan, tratta il rinnovo del suo contratto con i rossoneri. Negoziati difficili. Intanto, sul campo, è in crisi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. I negoziati, in corso da vari mesi, probabilmente stanno anche condizionando le prestazioni dell'attaccante portoghese sul terreno di gioco.

Domenica scorsa, in Milan-Atalanta, Leao ha fornito l'assist a Junior Messias per il gol del 2-0, ma ciò non è bastato per risollevare una serata al di sotto delle aspettative. Mentre il Milan si è ritrovato, il suo miglior giocatore ancora no. Anzi, per la 'rosea', più passa il tempo più Leao sembra confuso.

Milan, Leao non vede più la porta — Più i compagni riprendono confidenza con il gol, più lui si allontana dalla porta. E più la squadra assimila il nuovo modulo, il 3-4-2-1, meno il numero 17 del Diavolo sembra digerirlo. Nonostante lui stesso abbia detto che in questa nuova posizione, più centrale e lontano dalla fascia sinistra, si trovi meglio e preferisca giocare.

Ad una settimana da Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Leao può e deve ritrovare sé stesso. Se ci riuscirà, bene. Se invece bucherà anche quell'appuntamento, la sua involuzione potrebbe diventare un problema per i rossoneri.

'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come a Leao il gol manchi da metà gennaio: il suo digiuno, tra campionato e Champions, è arrivato a otto partite. Tra il Leao del 2023 (2 gol e 2 assist in 12 gare) e quello del 2022 (7 gol e 8 assist in 20 partite), per ora, c'è un abisso. Per trovarlo così poco incisivo bisogna tornare al periodo gennaio-marzo 2021: 14 partite senza segnare.

Leao, super offerta rossonera. Ma firma improbabile — Come detto, la trattativa per il rinnovo del contratto con il Milan pende sulla testa di Leao come una spada di Damocle. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, si sono spinti ben oltre i parametri societari per convincerlo a restare. Sul suo tavolo c'è una ricca proposta da 6,5 milioni di euro netti a stagione: quattro volte lo stipendio attuale, quanto guadagnava prima Zlatan Ibrahimović.

Per ora tutto fermo. Possibile, secondo quanto dichiarato dallo stesso Leao prima di Milan-Atalanta, che se ne riparli a fine stagione. Nel caso, però, la firma sul nuovo contratto non dovesse arrivare (come sembra, secondo la 'rosea', più probabile), il Diavolo valuterà di cederlo al miglior offerente. Con il Chelsea che resta in prima fila: i contatti tra i 'Blues' e l'entourage di Leao non si sono mai interrotti. Milan, Maldini piazza un colpo di mercato in Serie A >>>

