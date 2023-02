Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, per l’entourage è tutto in stallo

Rafael Leao e il Milan trattano il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Per l'entourage ci sono ancora un po' di problemi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, spiegando come la data del 31 gennaio, quella entro cui i rossoneri speravano di chiudere la pratica, sia passata invano. Per la 'rosea', la trattativa è finita su un binario morto.

E il dialogo, al momento, non offre spunti positivi. Il quotidiano sportivo nazionale ha riportato il punto di vista del nutrito entourage di Leao, secondo cui i tre macigni sulla strada dell'accordo (stipendio, clausola rescissoria e nodo Sporting Lisbona) siano insormontabili.

Rinnovo Leao, il Milan smentisce i problemi. Ma l'entourage ... — È vero, le parti si sono avvicinate sullo stipendio: offerta di 6,5 milioni di euro netti stagione del Milan a fronte di una richiesta di 7 del giocatore. Resta, però, insoluta la questione Sporting. Come noto, i Tribunali hanno condannato Leao a risarcire il club in cui è cresciuto di 19 milioni di euro dopo la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018.

Leao, secondo la 'rosea', ha da tempo chiesto a Paolo Maldini e Frederic Massara che sia il Milan a farsi carico di quell'onere, visto che il Lille, club che prese Leao a parametro zero nel 2018, negli ultimi mesi si è tirato indietro. A questa richiesta, la dirigenza milanista ha già da tempo risposto in maniera negativa.

Questo punto appare molto delicato. A raffreddare, poi, ulteriormente le parti è emersa la questione clausola. Il Milan ha sempre tenuto duro sull'argomento: vuole mantenere le clausola rescissoria a 150 milioni di euro anche nel nuovo contratto di Leao. Al massimo, può eliminarla ed affidare al mercato la valutazione del giocatore.

La famiglia di Leao - in particolare - invece vorrebbe dimezzarla e scendere fino a 70, ponendo, dunque, le basi per un trasferimento conveniente per il ragazzo dal 2024 in poi. Questo è il motivo per cui Maldini e Massara hanno congelato l'argomento, sperando che la controparte si ammorbidisse.

Nodo clausola. Poi troppi interlocutori con cui doversi confrontare — Tuttavia, l'ultimo contatto di una settimana fa non ha portato ad alcun ripensamento. La situazione è bloccata. Ted Dimvula, avvocato che cura gli interessi di Leao, ha avuto il mandato di governare i rapporti con il Milan. Ma, allo stesso tempo, il padre del giocatore, Antonio, ha di nuovo riavvicinato Jorge Mendes.

Troppe voci, tante teste da mettere d'accordo. Nel mezzo c'è Leao. Tutte le volte in cui ha giurato fedeltà ai colori rossoneri, poi non ha dato seguito ai suoi proponimenti. Il risultato? Non c'è ancora in agenda un appuntamento che si possa considerare risolutivo. Il Milan ritiene di aver alzato abbastanza l'asticella, dalla parte di Leao nessun arretramento economico.

Con questi presupposti, insomma, al momento nessuno appare disposto a fare un passo verso l'altro. Senza il rinnovo di Leao con il Milan, si rischia che, con l'approssimarsi del calciomercato estivo, nascano altre trattative con altri club.