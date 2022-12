Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco l’offerta: cifre e dettagli

Milan e Rafael Leao sono in trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Su di lui ci sono tanti top club europei

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Il quotidiano romano ha specificato come sia in programma un summit, dopo le festività natalizie, tra Paolo Maldini, Frederic Massara e l'avvocato francese Ted Dimvula. L'obiettivo è quello di cercare di avvicinarsi alle richieste del giocatore e del suo agente per prolungare il contratto di Leao fino al 30 giugno 2027.

Il rapporto tra Dimvula e il Milan è cordiale ed entrambe le parti sono al lavoro per cercare di risolvere la questione ed arrivare alla firma sul rinnovo del contratto. Il Milan, ha commentato il 'CorSport', si è sempre detto disposto ad aiutare Leao, sia moralmente sia economicamente, nel contenzioso con lo Sporting Lisbona. I portoghesi, infatti, devono ricevere 20 milioni di euro scarsi per la rescissione unilaterale del contratto che Leao ottenne nel 2018 dopo che i Tribunali hanno dato ragione ai 'Leões'.

Rinnovo Leao, ecco la proposta del Milan — Ecco perché il Milan potrebbe convincere Leao ed il suo entourage al rinnovo di contratto con un'offerta importante che, però, non riguardi soltanto l'ingaggio. L'idea dei rossoneri, per il quotidiano romano, è quella di proporre 7 milioni di euro di stipendio netto annuo al giocatore e contribuire parzialmente al pagamento della sanzione allo Sporting. Con premi o bonus ad obiettivi. Un'offerta così vorrebbe dire che Leao più che quadruplicare l'attuale stipendio.

Per lui il Milan sarebbe pronto a fare uno strappo alla regola rispetto a tutti gli altri calciatori, a tutti gli altri rinnovi. È una situazione particolare che accetterebbero anche i compagni di squadra. Tutti, infatti, all'interno dello spogliatoio sono consapevoli che Leao è il più grande talento in rosa, l'uomo che può risolvere le partite. Le difficoltà, in questa trattativa, non mancano, ma i presupposti per un accordo ci sono. A partire dalla volontà di Leao di restare al Milan.

Il Diavolo vuole fare sul serio per trattenere il suo giocatore migliore. Il talento di Leao, ad ogni modo, è seguito anche all'estero. Tanti top club europei sono pronti a fare carte false pur di assicurarsi il nativo di Almada. In particolare, Chelsea e Manchester United in Premier League. I 'Blues', più volte, hanno sondato il terreno con l'entourage di Leao per studiare la fattibilità dell'operazione. Anche la scorsa estate ci hanno provato.

Lo vogliono in tanti, ma per meno di 100 milioni non parte — Il Milan, però, non ha mai voluto aprire una trattativa, neanche per i 90 milioni di euro proposti dai londinesi. Per instaurare un dialogo sull'eventuale cessione di Leao, infatti, il club di Via Aldo Rossi parte da non meno di 100 milioni di euro. Teoricamente, più si avvicina la scadenza attuale del contratto (30 giugno 2024) più il prezzo si abbassa, ma il Milan tiene duro e per il suo gioiello - in caso di un mancato rinnovo e dunque di cessione a fine stagione - non intende fare sconti.

I due gol con il Portogallo ai Mondiali in Qatar sono serviti a convincere gli ultimi scettici sulla crescita di Leao anche in campo internazionale. Con il Milan, in Serie A, è già il giocatore più incisivo e decisivo; in Europa lo sta diventando piano piano, trovando maggiore continuità di rendimento. Mister Stefano Pioli gli ha chiesto di restare e di crescere con il resto della squadra rossonera. Vedremo se Leao accoglierà l'accorato appello del suo tecnico, condiviso dall'intera società. Maignan out, Maldini pensa ad un grosso colpo di mercato >>>