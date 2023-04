Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, cresce la fiducia: il punto

Rafael Leao può firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan. Ecco, a tal proposito, le ultime news sulla delicata questione di mercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Secondo quanto riferito dal quotidiano romano, i negoziati tra il club rossonero ed i suoi agenti vanno avanti da mesi. Nell'ultimo periodo, però, ci sono stati passi in avanti e, sulla questione, filtra dunque maggiore ottimismo.

Rinnovo Leao, Milan ottimista: i motivi — Lo stesso Leao, all'interno dello spogliatoio del Milan, avrebbe confessato di trovarsi bene in rossonero, di non voler andare via e di essere sulla buona strada per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno 2024. La conferma, in fin dei conti, è arrivata direttamente da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, il quale, prima di Milan-Napoli di Champions League, aveva parlato di 'fiducia crescente' per la fumata bianca sul rinnovo.

In questa fase della stagione, come è anche giusto, tanto la dirigenza quanto il giocatore si stanno focalizzando più sugli eventi di campo. Le telefonate, però, tra il Milan e chi gestisce Leao - con al centro il tema del rinnovo del contratto - sono frequenti. Tanto Maldini quanto il direttore sportivo Frederic Massara si rapportano con i manager del nativo di Almada per superare gli ostacoli che, per tanto tempo, hanno frenato la trattativa e che in parte la frenano ancora.

Questione Sporting, Milan soltanto spettatore — Il Milan, ha commentato il 'CorSport', ha ribadito che non entrerà nell'affare Sporting Lisbona. Il club portoghese, che attende un risarcimento di oltre 19 milioni di euro, dovrà essere liquidato da Leao e dal Lille. I rossoneri, in questa vicenda, sono e vogliono essere unicamente spettatori. Leao, che martedì prossimo contro il Napoli, al 'Maradona', vuole centrare l'obiettivo di conquistare la semifinale di Champions con il Milan, può firmare un nuovo contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.