Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco l’idea del club rossonero

Rafael Leao, attaccante del Milan, tratta il rinnovo del contratto con i rossoneri. Fuori dai Mondiali, ora può pensare al campo e a questo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan e della situazione sul rinnovo del suo contratto con i rossoneri, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Dopo l'eliminazione del suo Portogallo dai Mondiali in Qatar per mano del Marocco, per Leao è già tempo di voltare pagina e di pensare solo al Milan. Si godrà qualche giorno di relax in famiglia, poi l'attenzione sarà rivolta nuovamente ai rossoneri.

Alla kermesse iridata Leao ha giocato un'ottantina di minuti in cinque partite, ma ha segnato - contro Ghana e Svizzera - due gol di pregevole fattura. Reti che gli hanno permesso di sfruttare la vetrina internazionale, anche se non ha goduto chissà quanto della fiducia del Commissario Tecnico Fernando Santos, il quale lo ha sempre schierato a gara in corso e mai da titolare.

Fuori dai Mondiali: ora per Leao è tempo di pensare al Milan — Fuori dai confini italiani, insomma, Leao non viene visto come un 'titolarissimo', mentre al Milan è il giocatore con più potenziale della rosa. E mister Stefano Pioli non vede l'ora di riabbracciarlo. L'attaccante lusitano, ha evidenziato il 'CorSport', non si aggregherà ai compagni nel ritiro di Dubai. Dopo le vacanze si presenterà direttamente a Milanello per preparare l'ultima amichevole di dicembre, PSV Eindhoven-Milan del 30, e, soprattutto, il ritorno in campo in Serie A sul campo della Salernitana il prossimo 4 gennaio 2023.

Lì ripartirà la rincorsa del Milan al Napoli capolista in un mese infuocato dove ci saranno tanti impegni tra campionato e Coppa Italia. Leao riprende da 6 gol e 5 assist in 14 partite: mica male, ma il Milan gli chiederà di fare di più. Tutta l'area tecnica del club, infatti, crede che il giocatore possa dare ancora di più, diventare più continuo sotto porta e in 'presenza' durante una partita.

Rinnovo Leao, super ingaggio in vista. Poi la questione Sporting — L'obiettivo del rinnovo del contratto di Leao è, quindi, una priorità per il Milan. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara ora vogliono accelerare i negoziati. L'obiettivo è quello di trattenere Leao in rossonero a tutti i costi, anche aumentandogli l'ingaggio fino a 6-7 milioni di euro netti a stagione. Rendendo il numero 17 del Diavolo, così, il calciatore più pagato della rosa rossonera.

I contatti telefonici con il suo avvocato continuano, e recentemente ci sono stati anche incontri in sede, ha chiosato il quotidiano romano. L'idea del club rossonero, infatti, è quella di trovare un punto d'incontro tra le richieste d'ingaggio e il risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona. Cifra che resta molto alta ma che costituisce il vero ostacolo dell'operazione di rinnovo. Mercato Milan, doppio colpo in Serie A? Le ultime news >>>