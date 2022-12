Calciomercato Milan – Ansia per il rinnovo di Leao: c’è un ostacolo

Rafael Leao e il Milan possono arrivare alla firma sul rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese? C'è un macigno nei negoziati

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il club di Via Aldo Rossi.

Rinnovo Leao, pronta una super offerta del Milan — Per il quotidiano generalista, rispetto ai negoziati per il prolungamento dell'accordo con Ismaël Bennacer, per il rinnovo di Leao in casa Milan ci sarebbe più ansia.

Il suo rappresentante, l'avvocato Ted Dimvula, è atteso a Milano nei primi giorni del nuovo anno per riprendere la trattativa. Il Milan, che considera Leao elemento centrale del presente e del futuro, è pronto ad offrire al ragazzo uno stipendio da 7 milioni di euro netti all'anno.

Il grande ostacolo? La multa allo Sporting Lisbona — Tantissimo, se si considera che, nel contratto attualmente in essere tra Leao e il Milan, quello in scadenza il 30 giugno 2024, l'attaccante portoghese percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il 'CorSera' ha scritto come l'attaccamento di Leao nei confronti della società meneghina sia innegabile. Basterà per sigillare l'intesa?

Non va dimenticato, infatti, come ci sia un macigno in questa trattativa, ovvero la maxi-multa da devolvere allo Sporting Lisbona. Un ostacolo che potrebbe tenere ancora in gioco i club di Premier League interessati a Leao per la prossima estate. Mercato Milan, assalto di Maldini al 'nuovo Messi': le ultime news >>>