Calciomercato Milan – Fiducia nel rinnovo di Leao: l’offerta rossonera

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan in un articolo a più ampio respiro sul calciomercato invernale dei top club in Serie A .

Rinnovo Leao, Milan fiducioso

A proposito della situazione di Leao, il cui attuale contratto con il Milan scadrà - come ormai noto - il prossimo 30 giugno 2024, il quotidiano generalista ha sottolineato come mai in questo momento, in casa rossonera, si respira fiducia per arrivare alla fumata bianca per il nuovo accordo.