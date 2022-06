Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, scatta l’operazione 2027: il punto

Rafael Leao non lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ma il club rossonero vuole blindarlo anche per gli anni a venire

Daniele Triolo

Rafael Leao non lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, si sente al sicuro dalle insidie dei top club d'Europa (PSG, Manchester City, Chelsea e Real Madrid). Nel contratto dell'attaccante portoghese, valido fino al 30 giugno 2024, è infatti presente una clausola rescissoria da ben 150 milioni di euro.

I rossoneri, però, come riferito dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, vorrebbero blindarlo con un nuovo contratto e trattenerlo al Milan per tanti anni. Andrà, però, trovata un'intesa economica sull'ingaggio del nuovo accordo. Leao chiede adesso cifre superiori ai 4,5 milioni di euro netti a stagione che il Milan aveva già messo sul tavolo delle trattative.

Ad ogni modo si sta studiando la formula migliore per prolungare il contratto di Leao con il Milan in questo calciomercato estivo. La nuova scadenza, 30 giugno 2027. Il nuovo stipendio, ovviamente importante. Anche perché Leao, come si ricorderà, dovrà investire parte del suo ingaggio mensilmente per risarcire lo Sporting Lisbona. Questo dopo aver perso la causa con il club che lo ha cresciuto.

Leao rescisse unilateralmente il contratto con lo Sporting nel 2018, andando al Lille a parametro zero. I portoghesi, però, hanno vinto tutti i ricorsi e il Tribunale, recentemente, hanno condannato Leao ed il Lille a risarcire i 'Leões' di 20 milioni di euro, spese legali incluse. Il Milan, seppure totalmente estraneo ai fatti, potrebbe comunque andare incontro a Leao.

Per il 'CorSport', infatti, i rossoneri sarebbero pronti a sostenere una spesa di quasi 10 milioni di euro (l'altra metà la dovrà pagare il Lille) per togliere un grattacapo a Leao. E, magari, stimolarlo anche a rinnovare il proprio contratto con il Diavolo.