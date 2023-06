Calciomercato Milan – Maignan, rinnovo anti-Chelsea: cifre e dettagli

Il suo cartellino, secondo il quotidiano torinese, non ha una valutazione ben specifica, ma si può ipotizzare come al di sotto degli 80 milioni di euro il Milan non ha neanche intenzione di ascoltare eventuali proposte. Maignan è stato uno dei primi giocatori rossoneri ad essere contattati dalla nuova area tecnico-sportiva del club. Questa gli ha spiegato gli sviluppi presenti e futuri, anche perché potrebbero esserci dei cambi all'interno della squadra dei preparatori dei portieri, eccezion fatta per Luigi Ragno.

Club e 'Magic Mike' vogliono proseguire insieme negli anni a venire — Tra Milan e Maignan, insomma, c'è piena condivisione delle strategie. È evidente, però, come i milioni di euro della Premier League siano sempre una 'campana' da tenere in considerazione. Spesso il calcio italiano assiste quasi impotente allo strapotere economico delle squadre inglesi. Ed il Milan sa benissimo, dunque, che Maignan va blindato al più presto con un rinnovo di contratto. Ora il portiere è impegnato con la Francia per le gare di qualificazione ad Euro 2024 e pensa, giustamente, alla sua Nazionale.

Presto, però, si entrerà nel vivo dell'argomento rinnovo. Maignan sta bene al Milan e il club meneghino sa benissimo come sarebbe molto complicato trovare un suo sostituto. Le parti, quindi, al netto dell'addio a Paolo Maldini e Frederic Massara, riprenderanno le discussioni per arrivare ad un accordo che soddisfi tutti. Il Milan di Furlani: 30 milioni per un colpo >>>