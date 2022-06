Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, Mendes batte cassa: la richiesta

Rafael Leao, attaccante del Milan, incedibile in questa sessione di calciomercato. Ma il suo procuratore per il rinnovo vuole più del previsto

Rafael Leao, attaccante del Milan, è giudicato incedibile dal club rossonero in questa sessione di calciomercato. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, una volta definito le strategie con i nuovi proprietari di RedBird, dovranno cercare di arrivare ad un accordo per il rinnovo del suo contratto.

I negoziati per il prolungamento dell'intesa con l'attaccante portoghese, iniziati mesi fa, hanno subito dei rallentamenti un po' per via del cambio di proprietà del Diavolo, un po' per via del contenzioso legale che ha visto coinvolti Leao e i suoi due ex club, il Lille e lo Sporting Lisbona.