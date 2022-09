Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco quanto chiede Mendes

Il Milan vuole il rinnovo del contratto di Rafael Leao ma il suo agente, Jorge Mendes, punta ad uno stipendio da top player per il portoghese

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della situazione del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Definendola come "la questione più spinosa e impellente" per Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club rossonero, fresco di presenza allo stadio per il derby e di visita a Milanello il giorno successivo.

Milan, il rinnovo di Leao è una priorità assoluta

Il rinnovo del contratto di Leao con il Milan, di fatto, è una priorità per il club di Via Aldo Rossi. Secondo il quotidiano generalista, l'agente Jorge Mendes non ha accettato la proposta di 6 milioni di euro netti a stagione. Affinché Leao apponga la sua firma sul nuovo contratto con il Diavolo, ce ne vorranno 7,5.

I prossimi mesi saranno decisivi, perché il contratto di Leao con il Milan scadrà il 30 giugno 2024 e i rossoneri dovranno fare di tutto per evitare che il giocatore vada via a parametro. Fondamentale, secondo il 'CorSera', sarà il progetto. Per convincere Leao a giurare fedeltà al Diavolo, però, occorre una prospettiva vincente.

Si può fare. Le idee ci sono, le potenzialità anche. Ora spetta a Cardinale fare in modo che Leao resti in un Milan sempre più forte ed ambizioso. Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>