Calciomercato Milan – Kjaer e Giroud, si valuterà il rinnovo più in là

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in casa Milan, ci siano cinque calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024: per due di questi, Simon Kjaer e Olivier Giroud, si valuterà il rinnovo dell'accordo per un'ulteriore stagione, con scadenza portata al 30 giugno 2025.