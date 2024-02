“Vorrebbe restare al Milan, ma …”: rinnovo Kjaer, parla il suo agente

Incalzato sulle voci di un possibile ritorno di Kjaer al Fenerbahçe nello scorso mese di gennaio: "È vero che il Fenerbahçe ha chiesto di Simon. Era una grande star in quel club e loro hanno ancora il sogno di riaverlo. Ma non era affatto vicino a un cambiamento, perché nel bel mezzo di un'entusiasmante stagione con il Milan, non era il momento giusto per Simon per limitarsi a considerarlo".

"Ora è concentrato al 100% sul Milan. Se non resterà ... " — Su questa stagione, che Kjaer chiuderà al Milan: "Simon è concentrato al 100% sul Milan, dove è un giocatore molto importante. È stato in ottima forma negli ultimi mesi da quando è tornato dall'infortunio a dicembre. E in quel periodo il Milan con lui in squadra ha fatto ottimi risultati".

Sul rinnovo del contratto di Kjaer con il Milan, in scadenza come noto il prossimo 30 giugno: "Non abbiamo ancora parlato con il Milan per la prossima stagione. Simon vorrebbe stare al Milan: se non resterà sarà libero di firmare con altri dopo l’Europeo con la Danimarca". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Rennes-Milan in tv o diretta streaming >>>

