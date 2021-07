Calciomercato Milan – Rinnovo Kjaer, appuntamento in agenda: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer, che arriverà in settimana a Milanello, prolungherà il suo contratto con i rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan ha intenzione di prolungare il contratto di Simon Kjaer alla fine di questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Non c'è soltanto, infatti, l'accordo con Franck Kessié in scadenza il 30 giugno 2022 da rivedere e prolungare. Ma anche quello, importante, con il difensore centrale danese.

Kjaer fa parte, secondo il quotidiano torinese, del 'circolo dei grandi saggi del Milan'. È un elemento importantissimo, in campo, per il tecnico Stefano Pioli; nello spogliatoio è un punto di riferimento per i compagni di squadra. Persona dalle elevatissime qualità umane (basta vedere quanto successo agli Europei in occasione del malore che ha colto Christian Eriksen), stimato dai tifosi che lo vorrebbero capitano, Kjaer è destinato a restare ancora in rossonero.

È già nell'agenda dei dirigenti rossoneri, infatti, un appuntamento con il suo agente, Mikkel Beck, per discutere del prolungamento del contratto di Kjaer con il Milan. Accadrà, presumibilmente, alla fine del calciomercato estivo, ma il summit ci sarà. Il centrale scandinavo è ormai un veterano (è un classe 1989), ma ha ancora tantissimo da dare alla causa rossonera. E lui, a Milano e nel Milan, si trova davvero benissimo.

Uno degli argomenti da discutere, tra Milan e procuratore di Kjaer, semmai, riguarderà la scadenza del nuovo accordo. Si dovrà decidere se prolungare la scadenza del contratto tra il Diavolo ed il danese fino al 30 giugno 2023, quindi di una sola stagione. Oppure di due, portandola al 30 giugno 2024. Per quanto riguarda lo stipendio, si pensa di lavorare più o meno sulle stesse cifre attuali (Kjaer guadagna 2,5 milioni di euro netti all'anno), aggiungendo dei bonus personali e di squadra.

Titolare fisso al fianco di Fikayo Tomori, con il quale ha trovato un'ottima intesa sul campo, e importante riferimento per Pioli, Kjaer è un punto fermo del Milan e continuerà ad esserlo anche in futuro. In Serie A e in Champions League.