Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, stallo e distanza tra le parti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié non dovrebbe rinnovare il suo contratto. Vuole guadagnare il più possibile

Parlando del calciomercato del Milan , 'Tuttosport' oggi in edicola ha analizzato la situazione di Franck Kessié . Il centrocampista ivoriano, classe 1996 , non ha infatti ancora rinnovato il contratto in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno 2022 . E, stando così le cose, difficilmente lo farà.

In passato ha rifiutato la corte del Wolverhampton perché vorrebbe approdare in un club di livello. Come sono, per esempio, Tottenham e Manchester United, società che lo seguono adesso. Vedremo cosa succederà, ma la possibilità che Kessié lasci il Milan a parametro zero per sbarcare oltre Manica è sempre più concreta. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>