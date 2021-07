Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, slitta la firma: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole restare in rossonero. Agente al lavoro con il club per l'intesa economica

Daniele Triolo

Il Milan vuole blindare Franck Kessié già in questa sessione di calciomercato, prolungando l'accordo con il centrocampista ivoriano, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022, per gli anni a venire. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, però, la firma di Kessié sul nuovo contratto con il Diavolo è destinata a slittare.

Il motivo? Nulla di preoccupante. Il giocatore ha già fatto sapere, nei giorni scorsi, di voler rinnovare con il Milan e di volere restare in rossonero. Firmerà più tardi del previsto semplicemente perché, con la sua Costa d'Avorio, è andato avanti alle Olimpiadi. Sabato 31 luglio, per i quarti di finale del torneo olimpico, gli 'Elefanti' del rossonero Kessié sfideranno la Spagna.

Nel frattempo, a Milano, il suo manager, George Atangana, cercherà di trovare l'intesa economica con il Milan per il nuovo contratto del suo assistito. Per il 'CorSport', l'incontro per il rinnovo di Kessié con il Milan in questo calciomercato dovrebbe essere imminente ed andare in scena entro il weekend.

L'obiettivo è quello di annullare la distanza tra la domanda del giocatore (7 milioni di euro netti a stagione) e l'offerta del Milan (6), che esiste ancora. La volontà di Kessié di rimanere, di fatto, ha spazzato via la possibilità di inserimento di altre squadre, a partire dal Liverpool che, in Premier League, era quella che sembrava voler fare più sul serio per il numero 79 rossonero. Ora il clima tra Atangana ed il Milan appare sereno.

C'è curiosità, invece, per capire di quanto sarà il nuovo contratto di Kessié con i rossoneri. C'è la possibilità, infatti, che sia stipulato un accordo di breve durata, non superiore ai 2-3 anni. Calabria ha parlato di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié >>>