Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: ora i rossoneri vanno di fretta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié si unisce di nuovo oggi ai suoi compagni. Ma tiene banco la questione del rinnovo

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Franck Kessié in questa sessione estiva di calciomercato è una priorità del Milan. Ora è arrivato il momento di accelerare: lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il centrocampista ivoriano, tornato da qualche giorno in città dopo l'esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è allenato a parte. A partire dal pomeriggio odierno, si rimetterà a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Kessié mette nel mirino Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, ore 20:45, debutto dei rossoneri nel campionato di Serie A 2021-2022. Intanto, però, con il suo ritorno, il Milan vorrà velocizzare le pratiche per il rinnovo del contratto. Il quale, si sa, scadrà tra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2022. Oggi, a Milanello, secondo il 'CorSport', potrebbe anche esserci un faccia a faccia tra Kessié e Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in modo da rompere gli indugi.

In attesa, ovviamente, di trovare un accordo definitivo sulle cifre del nuovo accordo tra Milan e Kessié. E di sottoscrivere, finalmente, il prolungamento del contratto del forte numero 79 del Diavolo. Da Tokyo, in un'intervista di qualche giorno fa, Kessié era stato molto chiaro sulla sua volontà di proseguire a giocare nel Milan e di rinnovare il suo contratto in scadenza. Ed anche dal lato rossonero la volontà è sempre stata la stessa.

Affinché, però, Kessié firmi nuovamente con il Milan in questo calciomercato estivo, bisognerà accontentare le richieste economiche del calciatore. Il quale, al momento, come noto percepisce uno stipendio di 2,2 milioni di euro netti a stagione. Il club di Via Aldo Rossi è disposto a triplicargli l'ingaggio, salendo fino a 6 milioni di euro netti all'anno con l'aggiunta di qualche bonus ad obiettivo.

Il tutto, però, mentre il suo procuratore, George Atangana, negli ultimi colloqui aveva alzato ulteriormente la posta in gioco (chiesti 7 milioni di euro netti a stagione). Comunque il Milan ed Atangana, alla luce delle parole di Kessié e dell'incontro avuto dall'agente con il direttore sportivo Frederic Massara a Bologna, qualche giorno fa, hanno ripreso a dialogare con cordialità. Con l'intento di portare a termine la trattativa superando gli ostacoli. Milan, interessante intervista a Brahim Díaz: leggi qui le sue dichiarazioni >>>