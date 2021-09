Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: ‘Presidente’ sempre più lontano

Franck Kessié può andare via dal Milan nel prossimo calciomercato estivo a parametro zero. L'ivoriano difficilmente rinnoverà il contratto

Franck Kessié, centrocampista ivoriano, potrebbe lasciare il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il contratto del numero 79 rossonero, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 ma, ad oggi, non giungono segnali confortanti sul suo prolungamento.