Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: ingaggio alto, ma non come Ibra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié è sempre più vicino al rinnovo. Non guadagnerà, però, 7 milioni netti a stagione

Daniele Triolo

Il Milan ha fatto dei passi in avanti per il rinnovo del contratto di Franck Kessié in questo calciomercato estivo. Lo ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Al contempo, però, Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, nel suo incontro con George Atangana, manager dell'ivoriano, ha fatto passare un concetto molto importante.

Kessié, il cui contratto attuale con il Milan scadrà il 30 giugno 2022, avrà un nuovo accordo pluriennale a stipendio praticamente triplicato (da 2,2 milioni di euro netti a stagione dovrebbe prenderne quasi 6, bonus inclusi), ma non otterrà l'ingaggio che il suo agente avrebbe desiderato per il suo assistito.

Ovvero, i 7 milioni di euro netti all'anno che, nel Milan, prende soltanto Zlatan Ibrahimovic. Nell'incontro Massara-Atangana (non era presente Paolo Maldini, a Ibiza con la famiglia per qualche giorno di vacanza), avvenuto a Bologna lontano da quanti più occhi indiscreti possibile, le parti si sono notevolmente avvicinate, superando le frizioni di qualche mese fa sul tema rinnovo.

La distanza tra la domanda dell'agente e l'offerta del Milan, ora, è minima e si potrà procedere spediti con il rinnovo una volta che Kessié sarà tornato dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove è impegnato con la sua Costa d'Avorio. Ma nel summit di ieri, ha ribadito il quotidiano romano, il Milan ha chiarito la propria posizione. Kessié è giudicato fondamentale, leader insostituibile di questa squadra. Ma Ibrahimovic resta di un'altra categoria.

E poi va considerato anche il discorso economico. Il Milan può permettersi di dare 7 milioni di euro all'anno ad Ibra perché, con lo svedese, può usufruire del Decreto Crescita. Al lordo, pertanto, Zlatan 'pesa' in bilancio per 10 milioni di euro circa e non quasi 14. Dando lo stesso ingaggio a Kessié, al contrario, l'ivoriano peserebbe in bilancio a tassazione completa. Ora ci si prepara al 'redde rationem' in casa rossonera.

Se a Kessié andrà bene l'offerta del Milan per rinnovare il contratto in questo calciomercato estivo, a quelle cifre, darà seguito all'intervista rilasciata qualche giorno fa e firmerà non appena tornerà in Italia. Milan, ecco le importanti dichiarazioni di Maignan in conferenza stampa >>>