Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, il voltafaccia: domenica fischi?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, che non ha accettato il rinnovo, potrebbe trovare un clima ostile contro la Lazio

Daniele Triolo

Il Milan ha provato a rinnovare il contratto di Franck Kessié, in scadenza il 30 giugno 2022, nell'ultimo calciomercato estivo. Senza esito, però, Ed ora l'ivoriano rischia di fare come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. I quali hanno lasciato il Diavolo a parametro zero in estate per trasferirsi al PSG ed all'Inter. Questo nonostante il Milan avesse presentato loro un'ottima offerta per prolungare il reciproco accordo.

Per i tifosi, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, questo corrisponde ad un tradimento. Ma se Donnarumma tornerà a Milano per giocare con la Nazionale Italiana più in là, mentre Calhanoglu sarà atteso al varco al derby del prossimo 7 novembre, per Kessié, che almeno per un'altra stagione sarà un calciatore rossonero, la contestazione, paradossalmente, rischia di essere proprio dietro l'angolo.

I sostenitori del Milan, secondo il quotidiano torinese, ce l'hanno con Kessié perché, in pieno calciomercato estivo (26 luglio), in un'intervista, aveva detto di voler rinnovare e di volersi legare ai rossoneri per sempre. Contestualmente, aveva tranquillizzato i tifosi dicendo loro di stare sereni perché lui è un uomo che mantiene le promesse. E invece, un mese e mezzo dopo, il rinnovo di contratto di Kessié con il Milan non è ancora arrivato.

Anzi, il centrocampista ivoriano ha rifiutato la ricca proposta contrattuale che gli ha fatto il club di Via Aldo Rossi (accordo fino al 30 giugno 2026 per uno stipendio, bonus inclusi, da 6,5 milioni di euro netti a stagione) perché, sullo sfondo, c'è un'offerta più alta pervenuta a George Atangana, suo storico manager, dal PSG. Per ora, dunque, aria di rinnovo non c'è ed i supporters del Diavolo fremono.

Per 'Tuttosport', tra i 35mila spettatori che ci saranno a 'San Siro' per Milan-Lazio di domenica pomeriggio, molti non vedono l'ora di manifestare a Kessié tutto il loro disappunto e tutto il loro disprezzo per la situazione che si è venuta a creare. Di questo, ovviamente, rischia di risentirne la squadra, attesa da un ciclo di partite difficili ed importanti. Milan-Lazio, torna Ibrahimovic: ecco i due sogni dello svedese >>>