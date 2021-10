Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: siamo quasi alla rottura

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié aveva giurato amore eterno al Diavolo. Ma non ha poi rinnovato il suo contratto

Franck Kessié, centrocampista del Milan, dovrebbe andare via a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Ne è convinta 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sottolineando come l'ivoriano andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 e poi proseguirà la sua carriera altrove.