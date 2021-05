Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie: ecco l’offerta rossonera | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta si concentra sul rinnovo di Kessie, vero pilastro della squadra di Pioli

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan e sul rinnovo di Kessie. Il piano del club rossonero è di blindarlo fino al 2026, cioè prolungargli il contratto per altri cinque anni. Le trattative con l'ivoriano sono iniziate da tempo, visto che la voglia di entrambi è quella di continuare. Nel corso della stagione c'è stata una crescita costante di Kessie in termini tattici e di personalità.