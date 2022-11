Calciomercato Milan – Rinnovo Kalulu ai dettagli: le ultime news

In attesa di quello di Rafael Leao, decisamente il più scottante nella lista, il Milan sta per concludere un altro importante rinnovo dopo quelli di Sandro Tonali, Fikayo Tomori e Stefano Pioli. Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com' siamo ormai ai dettagli per la firma di Pierre Kalulu. L'acquisto del difensore francese, passato in secondo piano, si è rivelato essere un'intuizione clamorosa della dirigenza e del reparto scout rossonero. Con il passare dei mesi, infatti, l'ex Lione ha scalato le gerarchie fino a diventare un titolare inamovibile per Stefano Pioli.