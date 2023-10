Calciomercato Milan – Jovic, un rinnovo da meritare sul campo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei giocatori del Milan il cui contratto andrà il scadenza il prossimo 30 giugno 2024, non poteva non soffermarsi su Luka Jovic: arriverà o no per lui il rinnovo? Per Jovic conterà la risposta che darà sul terreno di gioco: il centravanti serbo, classe 1997, dovrà dimostrare di poter indossare, con onore, la maglia del Milan anche in futuro.