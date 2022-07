Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, presto la firma: le ultime

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è pronto a prendere in mano una penna e, in questa sessione estiva di calciomercato, a firmare il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023. Entro 7-10 giorni, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Ibra tornerà rossonero.