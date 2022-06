Calciomercato Milan – Ibrahimovic per sempre: contratto già pronto

Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il suo contratto con il Milan nel calciomercato estivo. A fine carriera, poi, potrebbe restare in società

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese il cui contratto con il Diavolo andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma poco importa, perché Milan e Ibra vogliono andare avanti insieme ancora per un anno.

Zlatan avrà un ruolo diverso per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ma esattamente lo stesso a livello di leadership all'interno dello spogliatoio. Ibra, ha evidenziato il quotidiano torinese, sta trascorrendo delle vacanze 'di lavoro' molto importanti, poiché in recupero dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo annuale

Salvo complicazioni, sarà in campo a gennaio 2023. Grazie, però, allo stop dei campionati tra novembre e dicembre di quest'anno per via dei Mondiali in Qatar, Ibrahimovic, di fatto, perderà 'solo' tre mesi della prossima stagione. Quelli che andranno da agosto a novembre, quando il Diavolo giocherà 15 partite di Serie A e le 6 del girone di Champions League.

Lo svedese, in quel periodo, e anche quando i compagni saranno impegnati nella rassegna iridata, continuerà a lavorare a Milanello per farsi trovare pronto alla ripresa delle ostilità con il nuovo anno. Non potrà più essere titolare di questo Milan, sebbene ne sia indiscutibilmente una stella. Ma tra le mura di Milanello fa ancora la differenza ed è di gran supporto a mister Stefano Pioli.

Non appena Paolo Maldini e Frederic Massara avranno rinnovato i loro contratti, si siederanno al tavolino per affrontare la questione del rinnovo del contratto di Ibrahimovic con il Milan già in questo calciomercato estivo. Si va verso un contratto da 2 milioni di euro netti più bonus legati a presenze, gol, obiettivi di squadra.

Ma Zlatan, arrivato a questo punto della carriera, non ne fa più una questione di soldi come un tempo. Ora vuole solo vincere. Un altro anno ancora, dunque, per Milan con Ibra sul rettangolo di gioco. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, per il bomber di Malmö potrebbero aprirsi le porte per un ruolo operativo all'interno della società rossonera.

Magari anche accanto a Maldini e Massara potrebbe essere un valore aggiunto così come lo è sempre stato sul campo. In queste settimane, dunque, l'incontro per stabilire, nero su bianco, che giocherà un'altra stagione. E poi, in futuro, si vedrà. Anche se tutti vorrebbero vederlo ancora in rossonero, seppur con un'altra veste.