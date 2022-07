Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: presto la firma. Le ultime

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, già in questo calciomercato estivo rinnoverà il suo contratto con il club rossonero. Le news

Zlatan Ibrahimovic, già in questo estivo, rinnoverà il suo contratto con il Milan. Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', dopo il prolungamento degli accordi con i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, il rinnovo di Zlatan, di fatto, è soltanto una formalità.

L'attaccante svedese, classe 1981, ha scelto di restare al Milan e, per questo, ha accettato un ingaggio simbolico, con bonus (importanti) legati a presenze in campo, gol segnati e trofei vinti con i rossoneri nella stagione 2022-2023. Da lunedì 4 luglio, giorno del raduno del Diavolo a Milanello, ogni giorno sarebbe buono per firma e ufficialità.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic ad un passo dal rinnovo

Per 'SportMediaset' mancherebbero, infatti, soltanto gli ultimi dettagli da sistemare. Strada spianata alla conferma di Ibra a Milano grazie alla permanenza del duo Maldini-Massara. Senza di loro, probabilmente, avrebbe rivalutato la sua decisione di restare un altro anno al Milan.

Nel frattempo, Zlatan prosegue il suo lavoro, duro, per rientrare in campo in seguito all'operazione subita al ginocchio sinistro lo scorso 25 maggio. Mare, fisioterapia e tanti, tanti allenamenti il suo programma giornaliero: non ha intenzione di perdere tono muscolare ed atletismo.

L'obiettivo di Ibrahimovic sarebbe quello di rientrare in campo per Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana, in programma mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyad (Arabia Saudita). Nel frattempo, però, rinnoverà il contratto, lavorerà sodo a Milanello per farsi trovare pronto e in forma appena possibile. Guidando, nell'attesa, i compagni da bordo campo e in spogliatoio.