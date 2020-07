Calciomercato Milan- Rinnovo Ibrahimovic: possibile inserimento di vari bonus

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dai media questa mattina, Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma sono andati un paio di giorni nel Principato per parlare con Mino Raiola. Entrambi avevano voglia di parlare da vicino con il loro procuratore e entrambi hanno la stessa intenzione: quella di restare al Milan.

Per quanto riguarda Ibrahimovic c’è da trovare la quadra economica per il rinnovo. L’attaccante, secondo quanto viene riportato da Il Giornale, vorrebbe sei milioni di euro netti a stagione, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 4. Possibile un ingaggio più basso con l’inserimento di determinati bonus in base ad obiettivi personali e di squadra. INTANTO ADANI ATTACCA L’ARBITRO DI ROMA-FIORENTINA, CONTINUA A LEGGERE >>>