Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: marzo è il mese cruciale

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, sui giocatori in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno.

Tra questi, come noto, c'è Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, che, secondo il quotidiano generalista, deciderà il suo futuro non prima del prossimo mese di marzo.

Qualora Ibra si qualificasse, con la sua Svezia, ai Mondiali in Qatar, allora resterà in rossonero per un'altra stagione. I Mondiali, infatti, si giocheranno a novembre e lui vorrebbe arrivare in forma per l'ultimo, grande ballo della sua carriera.

In fin dei conti, di recente, Zlatan ha detto: «Voglio giocare il più possibile per non avere il rimpianto di aver potuto continuare ancora». Ed il Milan, se lui vorrà, andrà avanti volentieri con il suo condottiero. Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>

