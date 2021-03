Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: il destino è nelle sue mani

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha ricevuto la pre convocazione da parte della Nazionale svedese. Un successo per il club rossonero e per Pioli, anche se in molti sottolineano come Ibra dovrebbe restare a Milanello ad allenarsi, visto i tanti infortuni dell’ultimo periodo. In ogni caso il suo ritorno in nazionale a 40 anni è un favola da raccontare, e al Milan sono contenti se Zlatan è contento.

La rosea, inoltre, si sofferma anche sul rinnovo di contratto dello svedese. Ibrahimovic è felice al Milan, e dunque dovrebbero restare in rossonero per un’altra stagione. Il club rossonero avrebbe già pronto il contratto da fargli firmare. Intanto arriva la decisione del Giudice Sportivo su Ante Rebic.